Federica Pellegrini fa di nuovo la storia | le lacrime dopo la quinta finale olimpica conquistata | VIDEO

(Di martedì 27 luglio 2021) Comunque andrà, sarà un successo. È questo il significato dellediaver toccato il muretto e staccato il biglietto per ladei 200 stile libero a Tokyo 2020. Per lavolta nella sua carriera, dunque, la fortissima nuotatrice veneta parteciperà all’evento conclusivo di questa disciplina che le ha regalato tante gioie, ma anche tanti dolori. Sarà l’ultima volta, come annunciato da lei stessa anchela gara. COME TE NESSUNO MAI, FEDE SEI LEGGENDA A 33 anni, la Divina conquista la 5^...

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

La notte italiana del quarto giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state illuminate dall'impresa diche ha conquistato la finale nei 200 stile libero, la sua quinta e storica finale olimpica. "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade": ...APPROFONDIMENTI LA DIVINAnella storia GIAPPONE Tifone Nepartak in arrivo, non c'è pace per le... SPORT Video TOKYO 2020 Tokyo 2020, giornata storica per le Filippine: prima ...Tokyo 2020, Federica Pellegrini conquistata nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici e vola in finale. “Questo era il mio obiettivo: centrare la mia quinta finale nei 2000 stile libero”, ha commentato.Mai nessuna nuotatrice come lei. Federica Pellegrini ha scritto un’altra incredibile pagina di sport, conquistando la sua quinta finale olimpica consecutiva nella stessa specialità, i 200 stile libero ...