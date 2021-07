Federica Pellegrini è nella storia | nessuna come lei alle Olimpiadi

(Di martedì 27 luglio 2021) Nuova importante vittoria perlei, la nuotatrice non ha trattenuto le lacrime per l’emozioneha raggiunto un nuovo ed… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - AEmilyHP : RT @Coninews: FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecutiva nei 20… - maiohosonno1 : RT @ItaliaTeam_it: Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

TOKYO (GIAPPONE) - Straordinaria. La Divina entra nella leggenda del nuoto italiano e si qualifica per la quinta Olimpiade consecutiva nella finale dei 200 metri stile libero , prima volta nella storia del nuoto ...L'aveva detto: "Lotterò sino all'ultimo metro". Promessa mantenuta.è entrata nella storia: mai nessuna donna era riuscita a conquistare 5 finali consecutive alle Olimpiadi nella stessa gara, i 200 stile libero diventati negli anni il suo regno: 4 ...Per lei è la quinta finale individuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a livello individuale. Sarà possibile vedere la gara della Divina su Discovery +, sulla Rai2 oppure su Eurospo ...Sarà l’ultima volta, come annunciato da lei stessa anche dopo la gara. Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse sarà la prima finale olimpica davvero divertente per me” Per l ...