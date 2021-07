Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero alla sua quinta Olimpiade

(Di martedì 27 luglio 2021) . Strepitosa impresa della fuoriclasse dello sport italiana. Ha nuotato in 1? 56? 44, settimo tempo complessivo e terzo in semivinta dLedecky. E una autentica impresa perche ha coronato il suo sogno. Non ha molte chance di andare a medaglia ma la sual’ha vinta. In batteria aveva ottenuto il quindicesimo tempo. L'articolo ilNapolista.

La sfida della Divina, la quinta olimpiade di fila nella stessa garava a caccia di una Finale molto complicata. Servirà l'impresa all'azzurra che, per quanto visto nel corso delle heat, non è parsa assolutamente al top della sua condizione. Sarà ...“Era un obiettivo sicuramente in questa Olimpiade più che mai difficile, il livello si è alzato molto. Ci abbiamo provato sino alla fine con uno staff meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni ...E’ notte fonda in Italia, ma tanti, tantissimi hanno puntato la sveglia presto per dare tutto il loro supporto a Federica Pellegrini, per sognare insieme alla Divina. Le batterie di ieri sono finite c ...