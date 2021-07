Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica. Come lei nessuno mai (Di martedì 27 luglio 2021) Federica Pellegrini è riuscita nell’impresa di qualificarsi per la quinta finale olimpica consecutiva dei 200 stile libero, la distanza che l’ha vista campionessa olimpica a Pechino nel 2008. L’atleta ha concluso al terzo posto la seconda semifinale dei 200 stile libero con il crono di 1?56?44 alle spalle dell’americana Ledecky (1?55?34) e della ceca Seemanova (1?56?14). Nelle precedenti finali olimpiche Federica era giunta seconda ad Atene 2004, quindi l’oro di Pechino 2008, quinta a Londra 2012 e quarta a Rio 2016. La ‘Divina’, così ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021)è riuscita nell’impresa di qualificarsi per laconsecutiva dei 200 stile libero, la distanza che l’ha vista campionessaa Pechino nel 2008. L’atleta ha concluso al terzo posto la seconda semidei 200 stile libero con il crono di 1?56?44 alle spalle dell’americana Ledecky (1?55?34) e della ceca Seemanova (1?56?14). Nelle precedenti finali olimpicheera giunta seconda ad Atene 2004, quindi l’oro di Pechino 2008,a Londra 2012 e quarta a Rio 2016. La ‘Divina’, così ...

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - Eurosport_IT : All'epoca dell'argento di Atene 2004, l'età media delle semifinaliste odierne era di 5 anni e mezzo ???? Un altro da… - CarloAl87550029 : RT @rtl1025: ?? Alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 Federica #Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo.… - raffaellapaita : RT @matteorenzi: Federica Pellegrini entra in finale olimpica dei 200 stile per la quinta volta. Per il nuoto questa è un’impresa leggendar… -