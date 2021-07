Federica Pellegrini | come te nessuna mai

(Di martedì 27 luglio 2021) «Sono strafelice. È tutto molto bello. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile». Sorriso, lacrime e pugno stretto, quasi ad agguantare la sua acqua per Federica Pellegrini. La regina del nuoto fa la sua quinta finale nei 200 stile libero in cinque Olimpiadi. Mai nessuna donna aveva centrato questo obiettivo. Ci riesce lei, la Divina, a 33 anni. Sembra passata una vita intera da quando 16enne salì sul podio per l’argento ad Atene 2004.

Proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l'Italia segna un nuovo record con. L'azzurra si è qualificata per la finale dei 200 stile libero: per lei è la quinta finale olimpica nella stessa prova, un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da ...Oggi 27 luglio occhi puntati sul nuoto, conche centra un'incredibile e storica finale con il settimo tempo. Esordio anche per Paltrinieri , una delle punte di diamante della ...Un fantasma si aggira sotto il tetto della fantasmagorica piscina. All’improvviso. Tra lo stupore generale. E se Federica Pellegrini venisse eliminata in batteria? Se chiudesse la sua stupefacente ...“Domani sarà l’ultima finale ai Giochi. Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi. Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse ...