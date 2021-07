Federica Nargi, effetto vintage con il filtro bianco e nero: che splendore (Di martedì 27 luglio 2021) Elegante e raffinata, Federica Nargi fa sognare nel suo ultimo scatto dall’effetto vintage. Per i follower non c’è dubbio: è un incanto. Un fisico mozzafiato ed una bellezza sconvolgente, l’ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021) Elegante e raffinata,fa sognare nel suo ultimo scatto dall’. Per i follower non c’è dubbio: è un incanto. Un fisico mozzafiato ed una bellezza sconvolgente, l’ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : Ecco il cast dell'undicesima edizione di «Tale e Quale Show», al via il 17 settembre in prima serata su Raiuno - PsicopaticoF : Le bellissime Federica Nargi Costanza Caracciolo ???? - batman81fox : @monicanote73 Bellissima ,anche se personalmente preferisco la 'nostra Federica Nargi' e Melissa Satta. So gusti ra… - PsicopaticoF : La bellissima Federica Nargi ?? - fossiFiga : Ho dovuto fare una cosa imbarazzantissima e mandare un cuore a Costy Caracciolo che mette la foto delle sue bimbe c… -