Favori al boss detenuto. Il Dap sospende la Direttrice del carcere di Taranto

(Di martedì 27 luglio 2021) Avrebbe trattato con un occhio di riguardo une per questo il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha sospeso dalle funzioni didella Casa Circondariale di, Stefania Baldassarri. Il provvedimento scaturisce da un’informativa della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e, secondo quanto si apprende da fonti Dap, vedrebbe lacoinvolta in condotte irregolari nell’interesse di un, presente nello stesso istituto penitenziario, indagato per associazione di stampo mafioso. L’INFORMATIVA. Nell’informativa, firmata dai ...

...grazie ad un accordo illecito col capomafia del paese che lo avrebbe appoggiato in cambio di... grazie ad un accordo coldel paese Giuseppe Nugara, con una precisa strategia messa a punto ...... il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di: ... Questo soggetto era il fratello di un grossomafioso. Quando veniva arrestato il "telefonista", ...Avrebbe trattato con un occhio di riguardo un detenuto e per questo il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha ...L’ex senatore berlusconiano Antonio D’Alì è stato condannato a 6 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’Appello, al termine ...