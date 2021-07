Fano Jazz by the Sea, musica e territorio (Di martedì 27 luglio 2021) Probabilmente quest’edizione del festival passerà alla storia anche per le belle parole di Gonzalo Rubalcaba a inizio dell’intera rassegna e del primo concerto: il pianista cubano, visibilmente commosso per il ritorno in scena, racconta cosa significhi per un musicista un anno e mezzo di pandemia, al di là delle tragedie personali riguardanti amici e familiari. La mancanza del pubblico e l’impossibilità di condividere la propria arte a stretto contatto con le persone che si fanno comunità, ha rappresentato un ostacolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 luglio 2021) Probabilmente quest’edizione del festival passerà alla storia anche per le belle parole di Gonzalo Rubalcaba a inizio dell’intera rassegna e del primo concerto: il pianista cubano, visibilmente commosso per il ritorno in scena, racconta cosa significhi per un musicista un anno e mezzo di pandemia, al di là delle tragedie personali riguardanti amici e familiari. La mancanza del pubblico e l’impossibilità di condividere la propria arte a stretto contatto con le persone che si fanno comunità, ha rappresentato un ostacolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

