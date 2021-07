Fallito il blitz di Forza Italia. Salta la norma ad personam per salvare Berlusconi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il blitz di Forza Italia per far entrare nella riforma della Giustizia norme pro Berlusconi è Fallito. Gli azzurri chiedevano di allargare il perimetro della riforma del processo penale all’abuso d’ufficio e alla definizione del pubblico ufficiale. Già il presidente della Camera, Roberto Fico, aveva dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati dagli azzurri, spiegando che erano estranei alla materia. Come aveva peraltro già fatto il presidente pentastellato della Commissione Giustizia, Mario Perantoni. Un allargamento, aveva avvisato Perantoni, che avrebbe fatto Saltare la data di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildiper far entrare nella riforma della Giustizia norme pro. Gli azzurri chiedevano di allargare il perimetro della riforma del processo penale all’abuso d’ufficio e alla definizione del pubblico ufficiale. Già il presidente della Camera, Roberto Fico, aveva dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati dagli azzurri, spiegando che erano estranei alla materia. Come aveva peraltro già fatto il presidente pentastellato della Commissione Giustizia, Mario Perantoni. Un allargamento, aveva avvisato Perantoni, che avrebbe fattore la data di ...

