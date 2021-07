Fabio Rovazzi: il cantante rompe il silenzio e racconta il dramma (Di martedì 27 luglio 2021) Fabio Rovazzi in un’intervista si lascia andare a una confessione: “Non mi sono goduto niente” e c’è una cosa in particolare che odia di sé Fabio Rovazzi (Getty Images)Non si definisce un cantante e come tutti ha vissuto un periodo non facile durante la quarantena e le restrizioni. Fabio Rovazzi si confessa e lo fa in un’intervista con il Corriere della Sera. Ha raccontato che per cinque anni aveva perso la rotta della sua vita e che aveva pensato solo al lavoro. Ecco poi il lockdown, un momento brutto ma che è stato anche una pausa che ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021)in un’intervista si lascia andare a una confessione: “Non mi sono goduto niente” e c’è una cosa in particolare che odia di sé(Getty Images)Non si definisce une come tutti ha vissuto un periodo non facile durante la quarantena e le restrizioni.si confessa e lo fa in un’intervista con il Corriere della Sera. Hato che per cinque anni aveva perso la rotta della sua vita e che aveva pensato solo al lavoro. Ecco poi il lockdown, un momento brutto ma che è stato anche una pausa che ...

