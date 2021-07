F1, Verstappen: “Sto bene. Su Silverstone ho la mia opinione” (Di martedì 27 luglio 2021) Max Verstappen è pronto a tornare in pista, nel prossimo Gp in Ungheria, Dopo l’incidente durante il Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono felice, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima gara – ha affermato il pilota Red Bull in un comunicato stampa ufficiale -. Ho qualche livido, certo, ma è normale dopo un impatto così forte, mi sto allenando e mi sento bene. Ho fatto una gara di simulazione questa settimana ed è stato un buon test per vedere come il mio corpo avrebbe reagito a passare il tempo seduto in una posizione e dietro gli schermi per molto tempo, mi sono sentito assolutamente bene e questo mi fa sentire positivo per il fine ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Maxè pronto a tornare in pista, nel prossimo Gp in Ungheria, Dopo l’incidente durante il Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono felice, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima gara – ha affermato il pilota Red Bull in un comunicato stampa ufficiale -. Ho qualche livido, certo, ma è normale dopo un impatto così forte, mi sto allenando e mi sento. Ho fatto una gara di simulazione questa settimana ed è stato un buon test per vedere come il mio corpo avrebbe reagito a passare il tempo seduto in una posizione e dietro gli schermi per molto tempo, mi sono sentito assolutamentee questo mi fa sentire positivo per il fine ...

Advertising

martisshe : volevo scrivere verstappen sto piangendo non so cosa è successo - Drugo92 : @DanieleCaverni @F1 Come se Verstappen sia un santo, a sto giro è andata male a lui - MicheleMassa19 : No io ho visto, ho sentito un forte boato poi sto Verstappen è volato come... COME NA CATAPULTA - DCiamei : No vabbè, mi sto sparticellando i coglioni!!!! Adesso pure Schumacher Villeneuve???????? Baaaaaaastaaaaaaaa - Perleaiporci1 : #GPSilverstone #raceanatomy sto guardando la replica, ottima analisi incidente. Potrei far notare, fuori tempo mass… -