“Ezio Bosso Le cose che restano” | il film evento approda a Venezia 78

Dal regista e dai produttori di Paolo Conte, Via con me, un nuovo, appassionato documentario musicale, anche questo presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: Ezio Bosso. Le cose che restano, di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo film con Rai Cinema e in uscita nelle sale italiane con Nexo Digital solo il 4, 5, 6 ottobre. Al centro della carriera e dell'esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), che è stata quanto di più atipico si possa ...

