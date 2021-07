Esclusiva: Cosenza, in arrivo Minelli e Del Favero dalla Juve (Di martedì 27 luglio 2021) Il Cosenza vuole allestire in fretta una squadra competitiva per la Serie B. In arrivo i primi due colpi, entrambi in prestito dalla Juve: si tratta del portiere Mattia Del Favero, classe 1998, ex Pescara, e del difensore centrale Alessandro Minelli, classe 1999, nell’ultima stagione a Bari. La Samp ha proposto il difensore Angileri, ma la trattativa non avrà sbocchi. Foto: Sito Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Ilvuole allestire in fretta una squadra competitiva per la Serie B. Ini primi due colpi, entrambi in prestito: si tratta del portiere Mattia Del, classe 1998, ex Pescara, e del difensore centrale Alessandro, classe 1999, nell’ultima stagione a Bari. La Samp ha proposto il difensore Angileri, ma la trattativa non avrà sbocchi. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

