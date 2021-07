(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Ieri sera ho detto che volevo rinunciare a tutto, ma dopo averci dormito su mi sono detto che non deve andare così”. Il presidente della, Giuseppe, in un’intervista a Punto Nuovo Sport Show ha espresso tutto il suo malessere dopo l’del club rossoblu dal prossimo campionato di C, certificata ieri dal Collegio di Garanzia del Coni: “Ci è caduto il mondo addosso, abbiamo dimostrato l’impossibilità di fare la fideiussione, quindi io non posso stare fuori. Abbiamo la certificazione di 42 agenzie e 12 bche dimostrano l’impossibilità di fare l’atto”. ...

Advertising

anteprima24 : ** Esclusione ##Casertana, D'Agostino: 'Non mi fermo, ricorro anche alla Corte Europea' ** - Max_Mogavero : Francesco Rillo sarebbe dovuto tornare alla #Casertana, ma l'esclusione del club rossoblù dai professionisti lo por… - casertafocus : CASERTANA – Addio LegaPro: anche il collegio di garanzia del Coni conferma l’esclusione - ideaRACatania : La @CasertanaFC sembrerebbe non essere orientata a presentare #ricorso al TAR del Lazio avverso la decisione del Cd… - Calciopiu1982 : Lunedì il Collegio di Garanzia del Coni esaminerà i ricorsi di Chievo, Novara, Casertana, Paganese, Sambenedettese… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusione Casertana

...bocciatura del Collegio di Garanzia del Coni al ricordo presentato dal Chievo contro l'... ossia Chievo in B, Carpi,, Novara e Sambenedettese in C. L'udienza al Tar del Lazio è ...... Novara,e Samb (salva in C solo la Paganese). Inoltre, la Figc oggi rarificherà anche l'del Chievo dalla Serie B. .Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano aggiornamenti importanti riguardo il Consiglio Federale di oggi. La ...in Serie C si è salvata soltanto la Paganese. Oltre al Chievo Verona, estromesso dalla Serie B, hanno lasciato la Lega Pro Carpi, Novara, Sambenedettese e Casertana. Rabbia, frustrazione, sgomento. Se ...