Errico | «In Kosovo la riconciliazione incontra ancora degli ostacoli»

Leggi su panorama

(Di martedì 27 luglio 2021) La Corte speciale per ilannuncia che, a sei anni dalla sua creazione, il 15 settembre all'Aja si terrà il suo primo processo: alla sbarra l'ex comandante Uck Salih Mustafa, accusato di detenzione illegale, tortura e omicidio. Il peacekeeper Onu Andrea Angeli ha appena pubblicato il suo ultimo libro, L'assedio invisibile, dedicato alla missione Kfor in. A Bruxelles si sono tenuti due vertici in un mese con le delagazioni di Pristina e Belgrado nell'ambito del negoziato sulla normalizzazione delle relazioni fra i due Paesi. Ilè tornato nei radar dei media internazionali. Autoproclamatosi indipendente dalla Serbia il ...