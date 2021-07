“Era stupendo già da bambino”. E’ diventato famoso e apprezzato per le sue canzoni (Di martedì 27 luglio 2021) Le foto a fine articolo! Da "Amici" a stylist e arredatore per la sua casa, da condividere magari con Ella Ayalon, giovane modella svedese: è questa la nuova vita di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ex vincitore del programma di Maria de Filippi. A riportalo è il settimanale "Chi", la rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha svelato la parabola che il cantante ha avuto. La musica dunque sembra aver lasciato spazio ad altre passioni, tra cui anche l'amore per Ella, con cui vive a Milano. Le voci che volevano una storia tra Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, e la modella Ella Ayalon sembrano trovare conferma con la prima foto social pubblicata e che vede i due insieme. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 luglio 2021) Le foto a fine articolo! Da "Amici" a stylist e arredatore per la sua casa, da condividere magari con Ella Ayalon, giovane modella svedese: è questa la nuova vita di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, ex vincitore del programma di Maria de Filippi. A riportalo è il settimanale "Chi", la rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha svelato la parabola che il cantante ha avuto. La musica dunque sembra aver lasciato spazio ad altre passioni, tra cui anche l'amore per Ella, con cui vive a Milano. Le voci che volevano una storia tra Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, e la modella Ella Ayalon sembrano trovare conferma con la prima foto social pubblicata e che vede i due insieme. ...

Grande successo oggi per le prime due gare di La Thuile Trail V edizione Memorial Edo Camardella, domani la prova Vertical ... questa gara mi era già molto piaciuta nel 2019 e quest'anno ho deciso di replicare. Un'organizzazione perfetta e un tracciato stupendo che mette alla prova le capacità tecniche ed emoziona per gli ...

Vanessa Ferrari: 'Che bello finire davanti a Simone Biles'/ 'Mi ha aiutato Bocelli' Sono solo le qualificazioni, ma aver battuto per una volta la Biles è stupendo. Era uno degli obiettivi che mi sarebbe piaciuto raggiungere e qui ce l'ho fatta. Cercherò di restare serena e di ...

Il sogno stupendo e il cammino di Vanessa Ferrari verso Tokyo