Equitazione, Olimpiadi Tokyo: la Germania domina come da pronostico il dressage a squadre (Di martedì 27 luglio 2021) Una vittoria annunciata quella della Germania nel dressage a squadre di Equitazione, con il terzetto teutonico capace di trionfare alle Olimpiadi di Tokyo, in quella che per la leggendaria Isabell Werth è la medaglia numero undici in ben sei edizioni dei Giochi. Una gara controllata dall’inizio alla fine dal dream team tedesco, che ha chiuso in testa il primo giro grazie ai 2652 punti di Dorothee Schneider su Showtime, proseguendo con i 2740.5 di Werth su Bella Rose 2, terminando con la prova da 2785.5 punti di Jessica von Bredow-Werndl, per un totale di 8178.0 punti. Argento un po’ a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Una vittoria annunciata quella dellaneldi, con il terzetto teutonico capace di trionfare alledi, in quella che per la leggendaria Isabell Werth è la medaglia numero undici in ben sei edizioni dei Giochi. Una gara controllata dall’inizio alla fine dal dream team tedesco, che ha chiuso in testa il primo giro grazie ai 2652 punti di Dorothee Schneider su Showtime, proseguendo con i 2740.5 di Werth su Bella Rose 2, terminando con la prova da 2785.5 punti di Jessica von Bredow-Werndl, per un totale di 8178.0 punti. Argento un po’ a ...

Advertising

arcvticlou : Sport che ho fatto/che seguo e che vorrei seguire anche alle olimpiadi: pallavolo, ginnastica artistica, equitazion… - arctvmis : nella pubblicità di armani per le olimpiadi hanno messo “ lealtà “ con l’equitazione, che cosa carina vi prego - Nadif : Sport (non) in programma domani alle Olimpiadi: un thread. 1) Equitazione simbolica - sportface2016 : #Tokyo2020, equitazione: avanzano Fry, Doufur, Kruth e Schneider - _MartinaStone : RT @SpiritoSfranto: noi che durante queste olimpiadi passiamo nel giro di un quarto d'ora dal commentare la sciabola al tiro al piattello d… -