Empoli | obiettivo di mercato un difensore del Sassuolo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il ritorno in Serie A, l’di Aurelio Andreazzoli vuole stabilizzarsi nella massima serie. L’operato del presidente Corsi sulè stato sempre ponderato e volto a prendere giovani da lanciare. Infatti, per il reparto difensivo, si sta valutando l’acquisto di Riccardo Marchizza, laterale di proprietà del. Gli occhi dell’#sul terzino sinistro Riccardo #Marchizza del #: parti al lavoro per trovare la quadra sulla formula dell’operazione. I toscani lo vorrebbero come parziale indennizzo per aver liberato Alessio Dionisi per o neroverdi. ...