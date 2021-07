Elisa Isoardi | splendida notizia | il suo ritorno in TV

Advertising

MondoTV241 : Elisa Isoardi torna in TV. Ecco dove la vedremo #elisaisoardi - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci, Elisa Isoardi, Rocio Munoz Morales con Raoul Bova e tanti altri vip: il red carpe… - pierluigicioli : @Mattiabuonocore A quando un articolo sui personaggi cascati nelle false promesse di Mediaset? Simona Ventura, Elis… - infoitcultura : Elisa Isoardi, domenica di fuoco: arriva l’annuncio inaspettato - infoitcultura : Elisa Isoardi: il doloroso addio a Matteo Salvini | Il retroscena dopo anni -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Stando ad alcune informazioni, riportare da diversi settimanali, pare chesia in trattativa con Discovery, per la conduzione. Argomenti trattatie l'Isola dei Famosifuori da Mediaset?: futuro a Discovery? Per chi ...Dopo l'esperienza nella quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi , si apre una nuova opportunità lavorativa per. La presentatrice, incassato il rifiuto di Mediaset, è in trattativa con Discovery per condurre un programma di cucina.al timone di un nuovo programma Tv Orfana de La ...Aveva annunciato un po' di tempo per sé fuori dalla TV, ma Elisa Isoardi potrebbe tornare prima di quanto pensiate!Ricorderete di certo Luana Ravegnini anche se sono passati dieci anni dal suo addio alla tv. Quell’addio si trasforma in uno stop perché è pronta a tornare e con un programma tutto suo. La Rai ha affi ...