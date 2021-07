Elettra Lamborghini: la showgirl e cantante è in dolce attesa (Di martedì 27 luglio 2021) Il matrimonio di Elettra Lamborghini ed Afrojack ha fatto sognare pochi mesi fa tutti gli italiani. La cantante ora sembra si avvicini ad un altro passo molto importante nella sua vita: diventare mamma. Secondo gli ultimi rumors la coppia di neosposi starebbe aspettando un bambino e che l’annuncio ufficiale verrà fatto a breve. Elettra Lamborghini il matrimonio da favola con Afojack Le nozze di Elettra e Afrojack sono stati uno degli eventi più chiacchierati dell’anno. Un matrimonio da mille e una notte celebrato sul Lago di Como il 26 settembre scorso con rito in inglese , con ospiti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021) Il matrimonio died Afrojack ha fatto sognare pochi mesi fa tutti gli italiani. Laora sembra si avvicini ad un altro passo molto importante nella sua vita: diventare mamma. Secondo gli ultimi rumors la coppia di neosposi starebbe aspettando un bambino e che l’annuncio ufficiale verrà fatto a breve.il matrimonio da favola con Afojack Le nozze die Afrojack sono stati uno degli eventi più chiacchierati dell’anno. Un matrimonio da mille e una notte celebrato sul Lago di Como il 26 settembre scorso con rito in inglese , con ospiti ...

