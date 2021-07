Effetto Covid sul turismo, indagine Condiretti/Ixe: Per un italiano su tre vacanze nella propria regione (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 1 italiano su 3 (32%) in vacanza nell’estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all’interno della propria regione di residenza, sotto la spinta dell’incertezza sulla ripresa dei contagi Covid. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che evidenzia il profondo cambiamento determinato dalla pandemia Covid nelle vacanze degli italiani segnate dall’arrivo del green pass. Una fetta importante dei vacanzieri ha dunque scelto – sottolinea la Coldiretti – una vacanza di prossimità alla riscoperta delle bellezze sotto casa ma in ogni caso le destinazioni nazionali sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 1su 3 (32%) in vacanza nell’estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all’interno delladi residenza, sotto la spinta dell’incertezza sulla ripresa dei contagi. E’ quanto emerge dall’Coldiretti/Ixè che evidenzia il profondo cambiamento determinato dalla pandemianelledegli italiani segnate dall’arrivo del green pass. Una fetta importante dei vacanzieri ha dunque scelto – sottolinea la Coldiretti – una vacanza di prossimità alla riscoperta delle bellezze sotto casa ma in ogni caso le destinazioni nazionali sono ...

