E’ morto Pasquale Cifani | uno dei padri di Spina 3

Advertising

VentagliP : RT @MariaDery5: @PasqualeTotaro Buonasera caro Pasquale #VentagliDiParole Ascoltare la vita che si risveglia Dai suoni di una finestra ape… - PaolaDelmonte : RT @DiVittorioCoop: GRAVE LUTTO PER LA COOPERAZIONE PIEMONTESE: É MORTO PASQUALE CIFANI @LegacoopPiemont @LegacoopAb @LegacoopN https://t… - PaolaDelmonte : RT @DiVittorioCoop: GRAVE LUTTO PER LA COOPERAZIONE PIEMONTESE: É MORTO PASQUALE CIFANI @LegacoopPiemont @LegacoopAb @LegacoopN https://t… - DiVittorioCoop : RT @Ansa_Piemonte: Legacoop Piemonte, morto vicepresidente Pasquale Cifani. .Da vent'anni alla guida di Legacoop Abitanti, aveva 64 anni #A… - MariaDery5 : RT @MariaDery5: @PasqualeTotaro Buonasera caro Pasquale #VentagliDiParole Ascoltare la vita che si risveglia Dai suoni di una finestra ape… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Pasquale

Rohlfs di Bova un libro di preghiere del padre,in un campo di concentramento polacco, da ... A chiudere la serata il direttore del Museo Rohlfs di Bova,Faenza, che ha ricordato come la ...Nelle scorse ore èCifani, dal 2003 vicepresidente di Legacoop Piemonte ('Associazione di imprese cooperative che perseguono la mutualità e la tutela del lavoro e non l'arricchimento personale, al fine di ...TORINO - Lutto a Torino per la morte, avvenuta questa notte, di Pasquale Cifani, 64 anni, vicepresidente Vicario di Legacoop Piemonte e vicepresidente della cooperativa ...TORINO - Lutto a Torino per la morte, avvenuta questa notte, di Pasquale Cifani, 64 anni, vicepresidente Vicario di Legacoop Piemonte e vicepresidente della cooperativa Di Vittorio.