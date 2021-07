Drusilla Gucci e Chiofalo | più innamorati che mai

(Di martedì 27 luglio 2021) Escono allo scoperto una volta per tuttee Francesco, che ormai sono ufficialmente una coppia. La ex naufrago dell’Isola dei famosi e l’ex protagonista di Temptation Island si sono mostrati in teneri atteggiamenti al Vip Master di Milano Marittima.e Francescosono sicuramente una coppia improbabile, nel senso che proprio non ce la saremmo mai aspettata. Ma con buona ragione potrebbe anche Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

vesuvianonews : Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci fanno coppia fissa al Vip Master a Milano Marittima. La coppia infiamma il torn… - infoitcultura : Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci insieme: cosa succede con il trono di Uomini e Donne? - bottinochiara_ : Ma Drusilla Gucci con Chiofalo,,,,,,,,,, -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Gucci

Più Sani Più Belli

Francesco Chiofalo efanno coppia fissa al Vip Master a Milano Marittima . La coppia infiamma il torneo dei famosi. Lenticchio e l'ex naufraga dell'ultima Isola dei Famosi fanno sul serio e felici si ...... showgirl Rocco Casalino , politico ed ex gieffino Sandra Milo, attrice Martina Miliddi, ex ballerina di Amici Daniela Martani , ex Isola dei Famosi, ex Isola dei Famosi Vera Gemma, ex ...Da quando avevano annunciato di aver dato vita ad una frequentazione si è molto parlato di Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. I due ...Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci ormai fanno sul serio. I due, infatti, durante il Vip Master a Milano Marittima si sono scambiati baci ed effusioni ...