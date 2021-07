Dragon Age diventerà una serie TV di Netflix

(Di martedì 27 luglio 2021) Stando ad alcune fonti affidabili e comprovate da Giant Freakin Robot,AgeunaTV sue lo show è in fase di sviluppo attivo proprio ora. Ci sono pochi dettagli su come potrebbe essere unadiAge, ma in base al gioco originale, ci sono diverse strade che potrebbe prendere, a partire dallo sviluppo del personaggio. A differenza di altri adattamenti di videogiochi, l'aspetto RPG darebbe opzioni creative per nuovi personaggi non spesso offerte da altre produzioni. Certo, ci sono regole in questo mondo di ...

Secondo quanto riportato da Giant Freakin Robot , Netflix ha annunciato che la serie di videogiochi di ruolo a tema fantasy, sviluppata dalla società Bioware e pubblicata da Electronic Arts per PlayStation 3, Xbox 360, macOS e Microsoft Windows, sarà trasposta in live - action. Ora, Netflix non è certo nuovo ... Dragon Age potrebbe approdare su Netflix con una serie TV, forse una produzione live action sul franchise EA e BioWare.. Dragon Age potrebbe presto diventare una serie TV da parte di Netflix, in ... Dopo The Witcher e Castlevania potrebbe essere il turno di Dragon Age: secondo un rumor, Netflix potrebbe essere al lavoro sulla serie TV.