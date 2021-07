Dove vedere la finale della staffetta 4×200 stile libero maschile alle Olimpiadi (Di martedì 27 luglio 2021) Filippo Megli, Stefano di Cola, Matteo Ciampi e Marco De Tullio sono i quattro alfieri dell’Italia che parteciperanno alla finale della staffetta 4×200 stile libero maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri del nuoto si sono qualificati con il terzo miglior crono, vincendo la propria batteria con il tempo di 7’05?05 davanti a Russia e Svizzera. I più veloci sono stati i nuotatori della Gran Bretagna, che hanno stampato il tempo di 7’03?25. I vice campioni continentali hanno fatto meglio dei campioni mondiali in ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021) Filippo Megli, Stefano di Cola, Matteo Ciampi e Marco De Tullio sono i quattro alfieri dell’Italia che parteciperanno alladi Tokyo 2020. Gli azzurri del nuoto si sono qualificati con il terzo miglior crono, vincendo la propria batteria con il tempo di 7’05?05 davanti a Russia e Svizzera. I più veloci sono stati i nuotatoriGran Bretagna, che hanno stampato il tempo di 7’03?25. I vice campioni continentali hanno fatto meglio dei campioni mondiali in ...

tuttopuntotv : Dove vedere la finale della staffetta 4×200 stile libero maschile alle Olimpiadi #tokyo2020 #tokyo2021 #olimpiadi…