Dopo Insigne, anche Bonucci finisce sulla Treccani: ecco il termine (Di martedì 27 luglio 2021) Ci siamo tutti un po’ divertiti quando abbiamo scoperto che il “tiraggiro” di Lorenzo Insigne era finito nel dizionario della Treccani. Adesso, però, anche Leonardo Bonucci è finito nel vocabolario italiano con una definizione molto particolare. Il termine in questione è “Bonucciata”, la Treccani spiega: “Nelle cronache sportive rappresenta l’errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo Bonucci”. LEGGI anche: Rivoluzione in Serie B, da oggi cambia tutto! L'articolo proviene da Rompipallone - ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Ci siamo tutti un po’ divertiti quando abbiamo scoperto che il “tiraggiro” di Lorenzoera finito nel dizionario della. Adesso, però,Leonardoè finito nel vocabolario italiano con una definizione molto particolare. Ilin questione è “ata”, laspiega: “Nelle cronache sportive rappresenta l’errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo”. LEGGI: Rivoluzione in Serie B, da oggi cambia tutto! L'articolo proviene da Rompipallone - ...

