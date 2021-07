Dipendenti trattati come schiavi, bufera su Grafica Veneta: tre anni fa non trovavano 'giovani disposti a lavorare' (Di martedì 27 luglio 2021) Un sospetto sistema di caporalato è stato scoperto all'interno di una stamperia Veneta: lavoratori pakistani sfruttati, picchiati e derubati. La stessa azienda nel 2018 criticava i giovani ... Leggi su today (Di martedì 27 luglio 2021) Un sospetto sistema di caporalato è stato scoperto all'interno di una stamperia: lavoratori pakistani sfruttati, picchiati e derubati. La stessa azienda nel 2018 criticava i...

