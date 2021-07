Design | 423 brand al supersalone simbolo di un nuovo Rinascimento

(Di martedì 27 luglio 2021) Sicurezza, trasversalità progettuale, impegno green le parole chiave dell'evento speciale del Salone del Mobile dal 5 al 10 settembre in Fiera Milano. Maria Porro: "Sarà una visione d'insieme di tutto il settore. Espositori e visitatori vivranno un’esperienza in piena sicurezza a partire dalla scelta del green pass"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Design 423

ilGiornale.it

... innovativo che dal 5 al 10 settembre prossimi animerà Fiera Milano a Rho e in città la Triennale conbrand e 50 designer indipendenti, 170 progetti provenienti da 48 scuole di, 20 tra le ...... industry research advisory services, customer insights, user experienceand innovation ... Handset Component Technologies Contacts Report contacts: Author: Jeffrey Mathews, +44 (0)1908615, ...Sicurezza, trasversalità progettuale, impegno green le parole chiave dell'evento speciale del Salone del Mobile dal 5 al 10 settembre in Fiera Milano. Maria Porro: "Sarà una visione d'insieme di tutto ...In linea con le esigenze dei clienti e il desiderio generale di una mobilita' sempre piu' efficiente, la nuova gamma di Kia Ceed sara' disponibile anche con propulsori e trasmissioni di ultima concezi ...