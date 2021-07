Demme si opera | il Napoli cerca il colpo low cost | tre nomi nel mirino | spunta un’idea dalla Premier

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un agosto intenso in casaper arrivare ai primi colpi da consegnare a Luciano Spalletti. Da qualche settimana l’allenatore toscano è tornato al lavoro in vista della prossima stagione perre di riportare entusiasmo all’ombra del Vesuvio dopo una stagione da dimenticare. Dal fronte calciomercato potrebbero arrivare i primi regali per il tecnico azzurro che vorrebbe incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. Inoltre, bisognerà fare i conti con l’infortunio di Diego, che starà fuori tre mesi e si opererà al ginocchio destro, dopo che ha rimediato un trauma ...