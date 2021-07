Degustazioni | visite in cantina e spettacoli | riecco “Il Settembre del Moscato di Scanzo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 luglio 2021) È in arrivo “Ildeldie dei sapori scanzesi”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche dirosciate, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomatodi, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali. Purtroppo, per il secondo anno di fila, a causa dell’emergenza sanitaria non si terrà la tradizionale Festa deldi, ma al suo posto ...