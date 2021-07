Dead Space venne provato dal director di Resident Evil, Shinji Mikami. Ecco la sua opinione (Di martedì 27 luglio 2021) Il director di Resident Evil Shinji Mikami fu chiamato ai tempi per testare il titolo originale di Dead Space prima della sua uscita nel 2008. Lo ha condiviso Glenn Schofield nell'ultimo numero della rivista Edge. Schofield ricorda "di averlo mostrato a Mikami. EA riceveva sempre persone da diversi studi di gioco. Alla fine dopo aver visionato Dead Space si è inchinato. Gli abbiamo mostrato un livello e lui si è inchinato davanti a me e tramite un interprete mi ha detto 'Hai qualcosa di speciale'. Io ero così orgoglioso, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Ildifu chiamato ai tempi per testare il titolo originale diprima della sua uscita nel 2008. Lo ha condiviso Glenn Schofield nell'ultimo numero della rivista Edge. Schofield ricorda "di averlo mostrato a. EA riceveva sempre persone da diversi studi di gioco. Alla fine dopo aver visionatosi è inchinato. Gli abbiamo mostrato un livello e lui si è inchinato davanti a me e tramite un interprete mi ha detto 'Hai qualcosa di speciale'. Io ero così orgoglioso, ...

