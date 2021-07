De Luca: “Per riaprire le scuole bisogna vaccinare l’80% degli studenti” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, incalza sulla necessità di vaccinare almeno l’80% della popolazione scolastica per riaprire le scuole in presenza. “Nonostante siano aperti dieci centri vaccinali nel territorio dell’Asl Napoli 1 non abbiamo ancora un livello adeguato di iscrizioni di vaccinazione per la fascia al sotto dei 18anni. E’ chiaro – ha detto a margine di una visita al Rione Terra di Pozzuoli – che se vogliamo arrivare in tranquillità al nuovo anno scolastico noi dobbiamo vaccinare l’80% della popolazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli – Il governatore della Campania, Vincenzo De, incalza sulla necessità dialmenodella popolazione scolastica perlein presenza. “Nonostante siano aperti dieci centri vaccinali nel territorio dell’Asl Napoli 1 non abbiamo ancora un livello adeguato di iscrizioni di vaccinazione per la fascia al sotto dei 18anni. E’ chiaro – ha detto a margine di una visita al Rione Terra di Pozzuoli – che se vogliamo arrivare in tranquillità al nuovo anno scolastico noi dobbiamodella popolazione ...

Advertising

GassmanGassmann : Lui è Luca, è un bimbo come tanti altri, e come tutti i bimbi ha un sogno: diventare sindaco di Milano!! E lo vuole… - Glongari : Nuovi contatti per #Nandez l’uscita del Direttore del #Cagliari e del l’intermediario che si occupa dell’operazione… - LiaQuartapelle : Il candidato sindaco della destra a Milano Luca Bernardo conferma che va in ospedale con la pistola. Milano non vu… - 1987_Lorenza : @Andrea44cssm @luca_carioli Se svolti la carriera per un corrotto devi ringraziarlo allora. - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'Per riaprire scuole vaccinare l'80% studenti' -