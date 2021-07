Ddl Zan | Italia Viva chiede voto al Senato prossima settimana

(Di martedì 27 luglio 2021) “Registriamo che purtroppo immotivatamente si è allentata la tensione per l’approvazione del ddl Zan in. Abbiamo proposto la trattazione già dallaper approvare il provvedimento prima dell’estate. Speriamo tutti i gruppi accolgano positivamente la nostra richiesta”. Così il presidente deiri di, Davide Faraone al termine della Conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama. SALVINI – Con il ddl Zan “vogliono insegnare ai bimbi di 6 e 7 anni teorie strane per cui non esistono maschietti e femminucce, ma siamo tutti fluidi”. Lo dice Matteo Salvini, ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - Adnkronos : #DdlZan, #Salvini: 'Vogliono insegnare a bimbi che siamo tutti fluidi'. - AssiElena : RT @AzzurraBarbuto: Ma com’è che con i cosiddetti impropriamente “cortei novax” salgono i contagi mentre con le manifestazione dei centri s… - spacecomrades : RT @vlavivlava: Il DDL Zan tutelerebbe anche le persone disabili -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Faraone: "Speriamo tutti i gruppi accolgano positivamente la nostra richiesta" "Registriamo che purtroppo immotivatamente si è allentata la tensione per l'approvazione delin Senato. Abbiamo proposto la trattazione già dalla prossima settimana per approvare il provvedimento prima dell'estate. Speriamo tutti i gruppi accolgano positivamente la nostra richiesta'. ...'Salvini getta la maschera e dice quel che noi sappiamo da tempo: il, molto semplicemente, non gli interessa. Questo vuol dire che smetterà di occuparsene, mettendo fine all'ostruzionismo mascherato da ricerca di surreali mediazioni con Italia viva? Me lo ...Dopo la recente denuncia del Codacons, nuovi guai giudiziari per il celebre cantante milanese: ecco di cosa si tratta ...Santomato (Pistoia), 27 luglio 2021 - La meglio gioventù del Pd in campo alla Festa toscana dell’Unità a Santomato (Pistoia): il vicesegretario dem Giuseppe Provenzano questa sera, intervistato dalla ...