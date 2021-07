D’Amato: vaccinato 98% personale scolastico e 50% studenti fascia 12-18 anni (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – “Il 98% del personale docente e non docente è stato vaccinato, come pure il 50% della fascia 12/18 anni, che va incrementato. Chiediamo uno sforzo ai pediatri di libera scelta, subito dopo Ferragosto, di fare delle chiamate attive ai propri assistiti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, parlando, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – “Il 98% deldocente e non docente è stato, come pure il 50% della12/18, che va incrementato. Chiediamo uno sforzo ai pediatri di libera scelta, subito dopo Ferragosto, di fare delle chiamate attive ai propri assistiti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, parlando, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma.

