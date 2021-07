Dalot Milan, il Manchester United apre alla cessione ma non in prestito: le ultime (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo ESPN, il Manchester United avrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui Diogo Dalot Secondo quanto raccolto da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui Diogo Dalot, sempre nelle mire del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Il laterale portoghese lascerà sicuramente i Red Devils in estate ma difficilmente in prestito, come chiesto dal Milan, ma per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo ESPN, ilavrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui DiogoSecondo quanto raccolto da ESPN, ilavrebbe messo nella lista delle cessioni ben 8 giocatori tra cui Diogo, sempre nelle mire delper la prossima sessione di calciomercato. Il laterale portoghese lascerà sicuramente i Red Devils in estate ma difficilmente in, come chiesto dal, ma per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - notizie_milan : Il Manchester United mette in vendita Dalot - gilnar76 : Dalot, lo United lo mette alla porta ma non in prestito #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanWorldForum : Dalot: la decisione dello United. Le news QUI ???? - Frances13758250 : RT @LouGirardiReal: Nessuna grossa resistenza del Manchester United per Dalot. Il club sta cercando di piazzare il giocatore al miglior off… -