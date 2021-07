Dal surf di polistirolo all'oro, la favola di Ferreira (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Il brasiliano Italo Ferreira è il primo campione olimpico di surf nella storia dei Giochi. Il 27enne di Baia Formosa era il grande favorito e non ha deluso battendo il giapponese Kanoa Igarashi. Nelle acque di Ichinomiya, nella prefettura di Chiba, il bronzo è andato all'australiano Owen Wright."Dio ha realizzato il mio sogno", il suo commento a caldo. Ferreira viene da una famiglia povera e da piccolo surfava su una tavola di polistirolo. Tra i primi a congratularsi con lui i calciatori della Selecao olimpica che hanno seguito la sua finale in pullman. Le umili origini Italo è figlio di un ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Il brasiliano Italoè il primo campione olimpico dinella storia dei Giochi. Il 27enne di Baia Formosa era il grande favorito e non ha deluso battendo il giapponese Kanoa Igarashi. Nelle acque di Ichinomiya, nella prefettura di Chiba, il bronzo è andato all'australiano Owen Wright."Dio ha realizzato il mio sogno", il suo commento a caldo.viene da una famiglia povera e da piccoloava su una tavola di. Tra i primi a congratularsi con lui i calciatori della Selecao olimpica che hanno seguito la sua finale in pullman. Le umili origini Italo è figlio di un ...

Advertising

Pacosans : RT @Agenzia_Italia: Dal surf di polistirolo all'oro, la favola di Ferreira - Agenzia_Italia : Dal surf di polistirolo all'oro, la favola di Ferreira - alexcobra11 : E ancora dal Surf arriva la seconda medaglia di giornata per il Giappone. E' un argento che viene conquistato da IGARASHI Kanoa ?????? - jacoposimonetta : @claudio_2022 @il Bazzico in Indonesia dal 1999, per fare surf e sub. Non mi stupisco. Gli Indonesiani sono molto '… - Robthomas85 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Surf Sconfitta in ottavi di finale per ????Leonardo #Fioravanti (8.86), battuto dal bravo peruviano ????Lucca #… -