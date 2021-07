Dal Portogallo: per sostituire Maignan il Lille pensa a Vlachodimos (Di martedì 27 luglio 2021) Dal Portogallo sono sicuri: il Lille, ancora alla ricerca del dopo Maignan, ha messo nel mirino il portiere del Benfica Odysseas Vlachodimos. Nella prima pagina odierna, del quotidiano portoghese A Bola, viene dato ampio spazio a questa possibile trattativa. Secondo il giornale, all’estremo difensore greco è stato promesso un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello che guadagna nel club di Lisbona. FOTO: Twitter Vlachodimos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Dalsono sicuri: il, ancora alla ricerca del dopo, ha messo nel mirino il portiere del Benfica Odysseas. Nella prima pagina odierna, del quotidiano portoghese A Bola, viene dato ampio spazio a questa possibile trattativa. Secondo il giornale, all’estremo difensore greco è stato promesso un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello che guadagna nel club di Lisbona. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

