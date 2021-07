Dal Pino: «Lontani da stadi aperti senza limiti. Ci sono incongruenze» (Di martedì 27 luglio 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il Consiglio Federale: le sue dichiarazioni Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il Consiglio Federale odierno. Le sue parole riportate dall’ANSA. AIUTI – «Il nostro settore non ha ricevuto alcun ammortizzatore, i club vivono una situazione di mancati introiti causati dalla pandemia senza precedenti, e a fronte di perdite di oltre un miliardo e 200 milioni di euro abbiamo davanti uno scenario in cui mancheranno altri soldi alla ripresa. Abbiamo bisogno che vengano adottate misure di respiro per i bilanci delle Società, non è possibile continuare a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il Consiglio Federale: le sue dichiarazioni Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il Consiglio Federale odierno. Le sue parole riportate dall’ANSA. AIUTI – «Il nostro settore non ha ricevuto alcun ammortizzatore, i club vivono una situazione di mancati introiti causati dalla pandemiaprecedenti, e a fronte di perdite di oltre un miliardo e 200 milioni di euro abbiamo davanti uno scenario in cui mancheranno altri soldi alla ripresa. Abbiamo bisogno che vengano adottate misure di respiro per i bilanci delle Società, non è possibile continuare a ...

