Da oggi vaccini in aeroporto, Zingaretti: Europa segua esempio ‘Vax and Go’ (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – Vaccinarsi all’aeroporto subito prima di partire per andare in vacanza o per lavoro. Da oggi è possibile allo scalo Leonardo Da Vinci di Roma, il primo in Europa, con Vax and Go. Sotto il coordinamento dell’Istituto Spallanzani, un’equipe medica al Terminal 3 ha iniziato da stamattina a somministrare dosi di siero Pfizer, Moderna o Johnson and Johnson sia a chi ha bisogno del richiamo sia a chi (in questo caso col J&J) non è vaccinato. Le scorte disponibili consentiranno di fare dai 100 ai 150 vaccini al giorno a chiunque lo voglia, senza alcuna prenotazione, purché sia in possesso di una tessera sanitaria ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – Vaccinarsi all’subito prima di partire per andare in vacanza o per lavoro. Daè possibile allo scalo Leonardo Da Vinci di Roma, il primo in, con Vax and Go. Sotto il coordinamento dell’Istituto Spallanzani, un’equipe medica al Terminal 3 ha iniziato da stamattina a somministrare dosi di siero Pfizer, Moderna o Johnson and Johnson sia a chi ha bisogno del richiamo sia a chi (in questo caso col J&J) non è vaccinato. Le scorte disponibili consentiranno di fare dai 100 ai 150al giorno a chiunque lo voglia, senza alcuna prenotazione, purché sia in possesso di una tessera sanitaria ...

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - francescocosta : Oggi su Morning: le insospettabili conseguenze delle parole di Draghi sui vaccini; le novità sugli incendi in Sarde… - silvia_sb_ : Se negli ultimi 6/7 decenni non fossero stati sviluppati vaccini per debellare malattie prima mortali, oggi molti… - Paolo5507 : RT @NatangeloM: I padri fondatori al lavoro - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #greenpass #greenpassobbligatorio #n… - zeroinband : RT @Guido44895392: @earthealing @AntonioGrzt @cuoreitaliano7 È di oggi che le due case che producono i “vaccini” Pfizer e Moderna si sono m… -