«Da febbraio il 99% di decessi per Covid riguardano persone che non hanno terminato il ciclo vaccinale»

Il 99% dei decessi per Covid registrati dallo scorso febbraio riguardano persone che non avevano terminato il ciclo delle vaccinazioni. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, che precisa anche che fra quelli che avevano invece ricevuto le dosi si riscontra un'età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media (5, mentre il livello standard è 3,7). Il primo febbraio è stato scelto come data indice perché corrisponde alle cinque settimane necessarie per il completamento del ciclo

