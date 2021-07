Cristina Seymandi | da candidata sindaca dei Cinque Stelle alla lista con Damilano

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 27 luglio 2021)rompe gli indugi e scende in politica. Ma non con il Movimento 5, con cui ha collaborato come esterna in questi anni. Bensì con Paolo, il candidato del centrodestra. Un salto inaspettato da quanti fino a pochi mesi fa davano il suo nome come uno dei papabili per la candidatura a. “Deinon posso dire che non abbiano apprezzato il mio lavoro ma non mi hanno chiesto di candidarmi. Il mio con loro è stato sempre un profilo tecnico e non politico”, spiega l’ex staffista dell’amministrazione Appendino. “Il mio percorso ...