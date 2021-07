Creme solari, quali scegliere? Le migliori da acquistare in base al fototipo di pelle (Di martedì 27 luglio 2021) Siamo finalmente nel pieno dell’estate ed in molti si stanno preparando alle tanto agognate vacanze estive da trascorrere nelle località marittime. Non possiamo partire senza mettere nel nostro beauty da viaggio le Creme solari, fondamentali per la cura della pelle e per la prevenzione dai raggi nocivi del sole. Un recente studio del team Qualescegliere.it ha preso in esame ben sette Creme solari, di diverse fasce di prezzo e prodotte dai brand più noti, illustrandone gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione prima dell’acquisto. Creme solari: il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) Siamo finalmente nel pieno dell’estate ed in molti si stanno preparando alle tanto agognate vacanze estive da trascorrere nelle località marittime. Non possiamo partire senza mettere nel nostro beauty da viaggio le, fondamentali per la cura dellae per la prevenzione dai raggi nocivi del sole. Un recente studio del team Quale.it ha preso in esame ben sette, di diverse fasce di prezzo e prodotte dai brand più noti, illustrandone gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione prima dell’acquisto.: il ...

Advertising

infoiteconomia : Creme solari: come scegliere la migliore da acquistare - infoiteconomia : Creme solari ritirate per rischio cancro, ecco quali sono i marchi incriminati e le possibili conseguenze - giuseppeaufiero : @HuffPostItalia Cose più importanti? Tipo vendere creme solari e zoccoli da spiaggia? Usufruiscono di un numero chi… - lillydessi : Creme solari: come scegliere la migliore da acquistare - - BlueCalb : RT @fanep_onlus: Sei al caldo e sogni un bagno in piscina? La valigia è pronta ma ti mancano le creme solari e magari qualche fermento per… -