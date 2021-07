Covid | Bennett | ' ragazzi | chi si vaccina protegge pure nonni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bennett

Agenzia ANSA

Un nuovo appello ai giovani israeliani di età superiore ai 12 anni affinché si vaccinino in massa è stato lanciato oggi dal premier Naftalidurante una visita ad una casa di riposo a Gerusalemme. "Faccio appello a chi ha più di 12 anni: vaccinandovi - ha affermato - proteggete non solo voi ma anche i vostri nonni". Nei magazzini ......Benyamin Netanyahu aveva lanciato in parlamento un pesante attacco al premier Naftaliaccusandolo di 'tergiversare in maniera irresponsabile' su sulla questione. 'Per sconfiggere il- ...Un nuovo appello ai giovani israeliani di età superiore ai 12 anni affinché si vaccinino in massa è stato lanciato oggi dal premier Naftali Bennett durante una visita ad una casa di riposo a Gerusalem ...Non bastano i vaccini, per ora. Proprio nel Paese che per primo ha iniziato ad uscire dalla pandemia. Cresce infatti la preoccupazione in Israele per la propagazione del Covid dopo che ieri si ...