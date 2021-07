Covid, Vaia: “Sì all’obbligo per docenti. Per i bimbi under 12 ho delle perplessità, mi preoccupa rapporto rischio-beneficio” (Di martedì 27 luglio 2021) È importante vaccinare i ragazzi, "in particolare i giovani dai 12 anni in su". Mentre dai 12 in giù, fascia per la quale non è ancora approvato nessun vaccino, "ho delle perplessità. Mi preoccupa il rapporto rischio-beneficio, perché sarebbe tutto orientato sul rischio e poi perché il contagio sotto i 12 anni è statisticamente irrilevante". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) È importante vaccinare i ragazzi, "in particolare i giovani dai 12 anni in su". Mentre dai 12 in giù, fascia per la quale non è ancora approvato nessun vaccino, "ho. Miil, perché sarebbe tutto orientato sule poi perché il contagio sotto i 12 anni è statisticamente irrilevante". L'articolo .

