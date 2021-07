Covid, ultime news. Scuola in presenza, si valuta l'obbligo di vaccino per i prof. LIVE (Di martedì 27 luglio 2021) Il ministro della Salute non esclude alcuna ipotesi: "Ci impegneremo perché la Scuola è una priorità". I presidi a Bianchi: "Servono misure e scelte politiche". Rischio troppa folla, vietato sit-in davanti a Montecitorio: verrà spostato a piazza del Popolo Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) Il ministro della Salute non esclude alcuna ipotesi: "Ci impegneremo perché laè una priorità". I presidi a Bianchi: "Servono misure e scelte politiche". Rischio troppa folla, vietato sit-in davanti a Montecitorio: verrà spostato a piazza del Popolo

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.117 i nuovi positivi e 22 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - Trentin0 : Covid: Tokyo, nuovo record di casi da inizio pandemia. Sono state 2.848 le infezioni nelle ultime 24 ore. - max_ronchi : IN INDONESIA CENTINAIA DI BAMBINI SONO MORTI NELLE ULTIME SETTIMANE A CAUSA DEL COVID -