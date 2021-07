Covid: ricoverata la sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Positiva al Covid dallo scorso 17 luglio, la sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è ricoverata in ospedale da venerdì. A renderlo noto è lei stessa, su Instagram, «per rispetto verso chi mi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) Positiva aldallo scorso 17 luglio, ladi, èin ospedale da venerdì. A renderlo noto è lei stessa, su Instagram, «per rispetto verso chi mi...

