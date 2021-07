Covid, Pregliasco: “Estate in salita, a breve 10mila contagi al giorno” (Di martedì 27 luglio 2021) “L’Estate? La vedo male. Il problema è che c’è una crescita esponenziale dei contagi, è una rampa che poi sale. Lo scenario secondo me è che si arrivi almeno a 10mila casi giornalieri nel breve, con una tendenza ulteriore alla crescita in funzione del fatto che c’è un’eclissi ulteriore di coscienza tra le persone, oltre a quella che c’è stata per gli Europei di calcio, e per lo stile di disattenzione continua che si vede tra i no-vax e che preoccupa”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, alla luce dei numeri che vedono in deciso aumento i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) “L’? La vedo male. Il problema è che c’è una crescita esponenziale dei, è una rampa che poi sale. Lo scenario secondo me è che si arrivi almeno acasi giornalieri nel, con una tendenza ulteriore alla crescita in funzione del fatto che c’è un’eclissi ulteriore di coscienza tra le persone, oltre a quella che c’è stata per gli Europei di calcio, e per lo stile di disattenzione continua che si vede tra i no-vax e che preoccupa”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano, alla luce dei numeri che vedono in deciso aumento i ...

