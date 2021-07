Covid, Pregliasco: 'Estate a rischio, a breve 10 mila casi al giorno' (Di martedì 27 luglio 2021) Sarà un' a rischio , con una pssibile crescita esponenziale dei contagi da fino a 10 mila casi al giorn o. È questo lo scenario prospettato all'Adnkronos Salute dal virologo , docente dell'Università ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Sarà un' a, con una pssibile crescita esponenziale dei contagi da fino a 10al giorn o. È questo lo scenario prospettato all'Adnkronos Salute dal virologo , docente dell'Università ...

