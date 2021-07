Covid oggi Lombardia, 641 contagi e un morto: bollettino 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 641 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Si registra inoltre un morto. 35.774 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’1,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia è di 33.818. Aumentano le persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 180, 29 più di ieri; nelle terapie intensive 29, una in più di ieri. Sono 208 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 108 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche in provincia di Varese, dove si registrano ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 641 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 27. Si registra inoltre un. 35.774 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’1,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia è di 33.818. Aumentano le persone ricoverate: nei repartiordinari sono 180, 29 più di ieri; nelle terapie intensive 29, una in più di ieri. Sono 208 i nuovi casi di-19 in provincia di Milano, di cui 108 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche in provincia di Varese, dove si registrano ...

