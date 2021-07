Covid oggi Italia, 4.522 contagi e 24 morti: bollettino 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 4.522 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 24 decessi. In forte aumento rispetto a ieri i tamponi effettuati, che hanno registrato un incremento di +241.890 con un tasso di positività dell’1,8%. Il totale dei tamponi effettuati sale così a 76.558.586 con 30.735.682 persone testate. Sono 99 in più i ricoverati con sintomi di Covid rispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 4.522 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 24 decessi. In forte aumento rispetto a ieri i tamponi effettuati, che hanno registrato un incremento di +241.890 con un tasso di positività dell’1,8%. Il totale dei tamponi effettuati sale così a 76.558.586 con 30.735.682 persone testate. Sono 99 in più i ricoverati con sintomi dirispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - me_desaparecido : RT @borghi_claudio: Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorno in… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: 'Pfizer è stata fino ad oggi estremamente aggressiva nel cercare di proteggere la riservatezza delle clausole dei cont… -